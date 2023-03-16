Песков: Путин на съезде РСПП сам не будет поднимать тему однократного взноса бизнеса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует на съезде РСПП сам поднимать тему однократного взноса бизнеса в бюджет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос ТАСС, может ли Путин в выступлении на съезде в четверг поставить точку в этом вопросе, представитель Кремля ответил: "Я не думаю".

"Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему", - сказал Песков. Он подчеркнул, что Путин в своем выступлении будет делать акцент на развитии экономики и на участии крупного бизнеса в этих проектах.