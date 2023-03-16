Российский Tele2 имеет право использовать бренд и после истечения контракта осенью

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Использование названия Tele2 российским одноименным телеком-оператором может быть использовано дальше, чем осень 2023 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент "Ростелекома" (консолидирует 100% Tele2) Михаил Осеевский.

"Бренд мы имеем право использовать за пределами того срока, который был назван (после завершения контракта - прим. ТАСС). Дальше, чем осень 2023 года", - сказал глава "Ростелекома" в ответ на соответствующий вопрос.