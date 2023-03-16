16 марта, 11:25
Военная операция на Украине

В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света

Также сохраняются сетевые ограничения в Киевской области и Киеве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стабилизационные отключения электроэнергии применяются в Житомирской области Украины. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Из-за значительных повреждений сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в Киеве. В настоящее время в этих регионах применяются ограничения потребления", - отмечается в Telegram-канале компании.

Ранее сообщалось, что ограничения введены в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Соломенском районах Киева, а также в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе поврежден объект энергетической инфраструктуры. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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