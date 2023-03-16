СМИ: правительство Швейцарии проведет заседание по Credit Suisse

Котировки акций Credit Suisse ранее снижались почти на 30%

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Швейцарии соберется в четверг на специальное заседание в связи со сложной ситуацией в банке Credit Suisse, акции которого рухнули в среду почти на 30%. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Keystone ATS, сославшись на неназванные источники в федеральной администрации.

По словам агентства, "на настоящий момент не ясно", будут ли приняты правительством какие-либо решения по Credit Suisse. Вместе с тем, как сообщили Keystone ATS "хорошо информированные источники в федеральной администрации", правительство посчитало, что необходима срочная встреча по ситуации в банке.

В среду котировки акций Credit Suisse в течение дня снижались почти на 30%. К концу биржевой сессии они несколько поднялись, однако снижение за день составило 24,2%. В среду вечером Национальный банк Швейцарии (НБШ) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) заявили о готовности оказать помощь Credit Suisse путем предоставления ликвидности. В четверг банк заявил о намерении занять в НБШ до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд). В результате этих мер утром в четверг котировки акций Credit Suisse резко выросли. Согласно информации, размещенной на сайте банка, по состоянию на 15:20 мск акции торговались на 19,92% дороже, чем в конце дня в среду, цена акции составляет 2,04 швейцарских франка (около $2,2). В среду котировки впервые упали ниже отметки 2 франка.