Путин заявил, что новые производства в черте города должны быть "чистыми"

По словам президента, строительство новых индустриальных комплексов на территории старых - это "проблема комплексная"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Новые производства, открытые в городской черте на месте старых, должны быть "чистыми" и вписывающимися в среду, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Участник съезда предложил проект промышленной реновации по возведению новых индустриальных мультимодальных парков с помещениями-трансформерами. Глава государства в ответ на это заметил: "Если говорить о новом производстве в городской черте, а не о строительстве доходных домов и прочих сооружениях подобного рода, то тогда, конечно, это должно быть "чистое" производство". Он подчеркнул, что такие производства должны не только отвечать целям извлечения прибыли, но и быть "вписывающимися в городскую среду".

Президент отметил, что на освобождаемых старыми предприятиями площадках можно реализовывать новые промышленные проекты, но "здесь много вопросов возникает". "Чья земля, чье это предприятие и так далее. Но с этим нужно всегда разбираться", - уточнил он.

"Идея сама по себе, конечно, она правильная", - заключил президент, пообещав попросить правительство "на этот счет поработать вместе с регионами". По его словам, строительство новых индустриальных комплексов на территории старых - это "проблема комплексная", но если над ней поработать, "результат может быть, безусловно".