Крым с 2016 года поднялся в рейтинге инвестпривлекательности АСИ

Сейчас республика занимает седьмое место

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Республика Крым с 2016 года смогла улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, ежегодно составляемым Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднявшись с 84 места на 7. Об этом сообщила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Растет инвестиционная привлекательность региона. В Республике Крым созданы уникальные условия для реализации инвестиционных проектов - это свободная экономическая зона. Ведется интенсивная работа правительством под руководством главы Республики Крым всех органов власти, что касается национального рейтинга, мы занимаем достаточно серьезное место - с 84 места в 2016 году сегодня мы поднялись на 7 место. Это достаточно серьезные результаты", - сказала она во время видеомоста Москва - Симферополь "Крым и Россия - вместе навсегда!", приуроченному к девятой годовщине возвращения Крыма.

Ковитиди пояснила, что сегодня на территории Республики Крым реализуется более 1,5 тыс. инвестпроектов с заявленным объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей. "Только за последний год заключено инвестсоглашений 167, если говорить об объеме заявленных инвестиций, то они превышают 270 млрд рублей", - пояснила сенатор.

Всего за девять лет, по ее словам, в экономику региона вложено 1,439 трлн рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 827 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента России. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.