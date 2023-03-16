Путин выступил против обязательного членства бизнеса в РСПП

Как подчеркнул президент, Россия является демократическим государством

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не поддерживает обязательное членство бизнеса в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), так как Россия является демократическим государством.

Участник съезда РСПП в беседе с президентом заявил, что каждое предприятие в России должно быть членом РСПП. Путин начал свой ответ с шутки: "Помните замечательные лозунги "Пиво только для членов профсоюза"?" По словам главы государства, "надо очень аккуратно к этому относиться, к обязательствам участия в каких-либо организациях".

Президент указал, что в некоторых странах, например, в Германии, членство в определенных организациях является обязательным. "Мы пошли по другому пути, - отметил Путин. - У нас более демократическая страна, поэтому у нас другие принципы работы. Хотя я с вами согласен, здесь можно пойти двумя путями: обязать и заставить, выпустив соответствующий закон, или заинтересовать, это более тонкая работа, ее результаты зависят от вас".