Захарова: понижение потолка цен на нефть приведет к глобальной дестабилизации рынков

Это решение также приведет к разрушению "остатков правил международной торговли", заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Возможная корректировка потолка цен на нефть из России приведет к дестабилизации на глобальных рынках, а также к разрушению "остатков правил международной торговли". Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на глобальных энергетических рынках, к их дестабилизации, разрушению остатков правил международной торговли", - сказала она, отвечая на вопрос о реакции РФ на предложение Латвии, Литвы и Польши снизить потолок на нефть из России.

По словам Захаровой, Запад пошел на установление ценового потолка на нефть вопреки традиционной риторике о приверженности рыночным механизмам и о либерализации экономики и энергетического сектора.

"Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергорынке, как Польша, Латвия и Литва, осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам за океаном, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути, данная инициатива оторвана полностью от экономических реалий, является воплощением русофобских настроений стран, которые могут позволить себе вести безответственную политику", - сказала она.

Дипломат также напомнила, что в декабре 2022 года в РФ был подписан указ о запрете на поставки нефти по контрактам, предусматривающим механизмы предельной цены. "Намерены и дальше жестко реагировать на вводимые против нашей страны недружественными государствами незаконные ограничения", - подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, власти прибалтийских стран предлагают подобные меры на фоне сложностей вокруг банков в США и Швейцарии. "Если хотят Польша, Латвия и Литва и не чувствуют в себе душевные силы и финансовые возможности как-то привнести в мир больше стабильности, могут заняться поддержкой американских банков, которые лопнули, или, например, швейцарского банка", - заключила она.