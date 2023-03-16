Новак и бен Сальман обсудили ситуацию на рынке нефти и сделку ОПЕК+

Стороны подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, сообщило Саудовское агентство печати

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман Аль Сауд обсудили на встрече в Эр-Рияде ситуацию на мировом рынке нефти и соглашение ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении Саудовского агентства печати и в пресс-релизе, опубликованном на сайте российского правительства.

Как отмечает саудовское агентство, Новак и бен Сальман обсудили усилия ОПЕК+ по обеспечению стабильности и баланса на рынке нефти. Кроме того, стороны подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года, которое было принято на встрече альянса в октябре.

В пресс-релизе правительства РФ отмечается, что Новак и бен Сальман также обсудили взаимодействие в рамках межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии, сопредседателями которой они являются.

Саудовское агентство печати добавляет, что стороны рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к следующему заседанию межправительственной комиссии, и пути развития и укрепления отношений между Россией и Саудовской Аравией.