Потребление газа Европой снизилось в феврале на 0,1%

При этом, как говорится в отчете Форума стран экспортеров газа, трубопроводный импорт в ЕС упал на 36% в прошлом месяце

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в феврале снизилось на 0,1% год к году, до 38,5 млрд куб. м, из-за теплой погоды. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 36% в прошлом месяце, говорится в отчете Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

"В феврале 2023 года общее потребление газа Европейским союзом снизилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 38,5 млрд куб. м. Продолжение реализации постановления ЕС 2022/1369 от 5 августа 2022 года о сокращении потребления газа в сочетании с теплой погодой в течение месяца, которая снизила спрос на газ для отопления в жилом секторе, были основными факторами снижения. Температура в течение месяца была на 1,3 градуса выше сезонной нормы. Падение спотовых цен на газ в Европе также привело к небольшому восстановлению потребления газа в промышленном секторе. Более того, снижение ветрогенерации в течение месяца привело к увеличению использования газа в структуре выработки электроэнергии в ЕС", - говорится в документе.

В частности, спрос на газ в Германии в феврале упал на 6,2% - до 8,6 млрд куб. м, в Италии - на 8,5%, до 7,1 млрд куб. м, во Франции - выросло на 0,3%, до 4,4 млрд куб. м, в Испании - снизилось на 3,5%, до 3 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 6% - до 6,2 млрд куб. м.

Импорт трубопроводного газа в ЕС в феврале составил лишь 12 млрд куб. м, что на 5% ниже, чем в январе, и на 36% меньше показателя годом ранее. В целом, в январе - феврале 2023 г. трубопроводные поставки в ЕС снизились на 35% - до 24,7 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 4 млрд кубометров, на Норвегию - 15 млрд куб. м, 4 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Экспорт российского газа через территорию Украины и по "Турецкому потоку" оказался практически одинаковым.

Поставки СПГ в Европу в прошлом месяце, наоборот, выросли - на 12,2%, до 11,3 млн тонн. Импорт СПГ странами Азии вырос на 6,8% - до 22,03 млн тонн. Всего в январе - феврале 2023 г. Европа импортировала 23,45 млн т (рост на 8,8%), Азия - 45,79 млн т (рост на 2%).

Мировой экспорт СПГ в феврале вырос на 11% год к году - до 34 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 6,7% - 69,44 млн т. Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в феврале стали США, Австралия и Катар. Россия расположилась на четвертом месте, следует из отчета ФСЭГ.