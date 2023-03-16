Китайская Kaiyi планирует открыть 80 дилерских центров в России в этом году

В первую очередь внимание будет уделяться московскому региону и другим крупным агломерациям

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Китайский автобренд Kaiyi планирует открыть до 80 дилерских центров в России до конца года, сообщил ТАСС директор по продажам Kaiyi в России Чжан Цзибо. Продажи автомобилей в текущем году ожидаются на уровне около 30 тыс. штук.

"Мы планируем масштабное развитие дилерской сети. В этом году откроем порядка 80 центров в сотрудничестве с крупнейшими российскими игроками", - сказал он. В первую очередь, по его словам, внимание будет уделяться московскому региону и другим крупным агломерациям, а также другим потенциально интересным регионам, всего, первоначально, - это около 25-26 городов.

В свою очередь директор департамента по развитию дилерской сети Kaiyi Игорь Горлачев прокомментировал ТАСС, что быстрое развертывание сети дилеров возможно благодаря "дружескому" и выгодному партнерам подходу бренда. "Мы не просим делать значительные инвестиции и строить в чистом поле дворцы, а только ребрендировать уже существующие", - пояснил он. Такие площадки, по его словам, освободились с уходом западных брендов.

В целом за 2023 год в России Kaiyi планирует продать около 30 тыс. автомобилей бренда. Помимо презентованного в четверг седана Е5 речь идет также о представленных компактных кросоверах X3 и X3 pro. Их продажи могут начаться в середине апреля. Кроме того, в третьем квартале в России может быть представлен среднеразмерный внедорожник Kaiyi X7 Kunlun.

Непосредственно производство, как пояснил директор департамента продаж Kaiyi Дмитрий Иванов, планируется в 2023 году с "запасом" на 15-20%. В следующем году, по его словам, бренд предварительно закладывает рост продаж на 10%.

Группа "Автоспеццентр" 16 марта начала продажи китайского седана Kaiyi E5, который с января собирается на калининградском "Автоторе". Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра (147 л. с. и 210 Нм), который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Стоимость автомобиля составляет 1,956 млн рублей.