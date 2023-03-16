Захарова назвала махинацией недопуск Данией России к расследованию по "Северным потокам"

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Запад будет делать все, чтобы уходить от ответов на запросы Москвы по этому инциденту

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заявление Дании о недопуске России к расследованию диверсии на "Северных потоках" является махинацией и "настоящим лохотроном". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон", - сказала она, комментируя слова министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Россия не будет участвовать в расследовании подрыва трубопроводов "Северный поток", которое проводят европейские страны.

"Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают", - добавила дипломат.

Однако, по мнению Захаровой, история с "Северными потоками" не будет иметь такой же финал, как многие другие истории, "которые на Западе закапывают, убирают под ковер". "Большие суммы на кону: страховки, гарантии, бизнес, инвестиции, вложения, - пояснила она. - Эти деньги любят счет. Те люди, которые вкладывали эти деньги, страховали этот бизнес, они требуют компенсаций, а страховые компании так просто не могут отдавать такие суммы, они должны их отдавать под итоги расследования, потому что должен быть найден виновный".

Захарова указала, что Россия должна иметь отношение к расследованию, так как это и ее проект, ее инвестиции. "Самое главное - это наш газ, и трубы тоже наши, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Я понимаю, что это совместная история, что там были зарубежные инвестиции, но все-таки собственник имеет право знать, что случилось с его имуществом на территории стран, которые имеют все технические возможности слежения, обнаружения, расследования".

Дипломат подчеркнула, что Запад будет делать все, чтобы уходить от ответов на запросы РФ по этому инциденту.