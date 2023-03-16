16 марта, 16:55,
обновлено 16 марта, 17:39
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Захарова назвала махинацией недопуск Данией России к расследованию по "Северным потокам"

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Запад будет делать все, чтобы уходить от ответов на запросы Москвы по этому инциденту

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заявление Дании о недопуске России к расследованию диверсии на "Северных потоках" является махинацией и "настоящим лохотроном". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон", - сказала она, комментируя слова министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Россия не будет участвовать в расследовании подрыва трубопроводов "Северный поток", которое проводят европейские страны.

"Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают", - добавила дипломат.

Однако, по мнению Захаровой, история с "Северными потоками" не будет иметь такой же финал, как многие другие истории, "которые на Западе закапывают, убирают под ковер". "Большие суммы на кону: страховки, гарантии, бизнес, инвестиции, вложения, - пояснила она. - Эти деньги любят счет. Те люди, которые вкладывали эти деньги, страховали этот бизнес, они требуют компенсаций, а страховые компании так просто не могут отдавать такие суммы, они должны их отдавать под итоги расследования, потому что должен быть найден виновный".

Захарова указала, что Россия должна иметь отношение к расследованию, так как это и ее проект, ее инвестиции. "Самое главное - это наш газ, и трубы тоже наши, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Я понимаю, что это совместная история, что там были зарубежные инвестиции, но все-таки собственник имеет право знать, что случилось с его имуществом на территории стран, которые имеют все технические возможности слежения, обнаружения, расследования".

Дипломат подчеркнула, что Запад будет делать все, чтобы уходить от ответов на запросы РФ по этому инциденту. 

Теги:
ДанияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация