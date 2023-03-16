В России направят в 2024 году на льготные кредиты экспортерам 31 млрд рублей

В 2023 году объем такой поддержки экспортеров составит 23 млрд рублей, сообщили в Минпромторге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Бюджет механизмов поддержки в РФ предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), в 2024 увеличен до 31 млрд рублей. В 2023 году объем такой поддержки экспортеров составит 23 млрд рублей, сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Евгений Пахомов в рамках выездной стажировки по программе "Федеральная практика", которая проходит в четверг в Ростове-на-Дону.

"На сегодняшний день бюджет наших этих механизмов КППК в 2023 году - 23 млрд рублей, в 2024 году - 31 млрд рублей. Заявок много - на сегодняшний день практически вся эта сумма расписана. Но поскольку промышленных предприятий у нас много, то мы можем с других инструментов деньги распределять", - сказал Пахомов.

Он отметил, в рамках механизма КППК предприятия могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели - строительство экспортоориентированного производства на территории РФ, организацию российского производства в иностранных государствах.

"Кроме инвестиционного финансирования есть еще торговое финансирование - льготные кредиты на цели производства, экспорта и доставки продукции , которая бы решала проблему повышения конкурентоспособности. Здесь есть два лимитирующих фактора: общий размер кредита для инвесторов - не более 60 млрд рублей, для иного финансирования - не более 30 млрд рублей", - сказал Пахомов.

Он подчеркнул, что в стране в ближайшие годы будет сохраняться тенденция развития несырьевого экспорта как драйвера развития экономики.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для региональной исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует решению первоочередных проблем развития территорий.