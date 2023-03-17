В Алтайском крае планируют получить не менее 41 млн рублей курортного сбора в 2023 году

В 2022 году объем средств, собранных в результате взимания курортного сбора, составил порядка 50 млн

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Алтайского рая рассчитывают получить не менее 41 млн рублей в качестве курортного сбора в 2023 году, средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры. За пять лет проведения эксперимента по взиманию платы регион получил от отдыхающих 170 млн рублей, сообщили ТАСС в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Прогнозная сумма курортного сбора в 2023 году составит 41 млн рублей. За время проведения эксперимента (с 2018 года - прим. ТАСС) по взиманию курортного сбора в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 170,3 млн рублей", - сообщили в управлении.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по взиманию курортного сбора. Согласно закону, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент продлевается до 31 декабря 2024 года включительно. В число регионов, которые смогут взимать курортный сбор, также включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.

Размер курортного сбора в 2023 году составит 50 рублей. Среди туристов число отказавшихся от уплаты сбора за время эксперимента составляет 0,1% от общего количества, что "свидетельствует о лояльности к нему со стороны плательщиков".

"Курортный сбор является весомым дополнительным источником для обустройства курортной инфраструктуры и позволяет заниматься благоустройством системно и комплексно, что благоприятно отражается на имидже и привлекательности Белокурихи, способствует увеличению числа туристов", - подчеркнули в управлении.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокурихе. В 2021 году объем средств, собранных в результате взимания курортного сбора, составил 30 млн рублей, в 2022-м - за счет роста турпотока - порядка 50 млн.