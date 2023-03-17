Центр пилотных испытаний молока откроют на Ставрополье в 2023 году

В 2024 году планируется оформление промышленной технологии

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Центр пилотных испытаний молока и молочных продуктов создадут на базе молочного комбината в Ставрополе. Совместно с учеными Северо-Кавказского федерального университета производители ведут разработку высокотехнологичного производства лактулозы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе вуза.

"В ближайшее время начнет работу Центр пилотных испытаний молока и молочных продуктов, его оснащают современным оборудованием. Ученые приступят к пилотным испытаниям, которые будут проводиться весь 2023 год. А уже в 2024 году планируется оформление промышленной технологии", - говорится в сообщении.

Разработку первого в стране производства лактулозы ученые начали вместе с молочным комбинатом "Ставропольский" год назад. Это нужно для импортозамещения функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии. Уже подготовлены патентные исследования, идет подготовка к пилотным испытаниям технологии.

"Подключение индустриального партнера на начальных этапах ускоряет процесс - от идеи до товара на прилавке. Считаю, что именно такой способ совместной работы <...> может стать драйвером развития экономики страны и создания импортозамещающих технологий", - цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.

Сейчас в России отсутствует промышленное производство лактулозы. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда.