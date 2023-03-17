РФ и Конго подпишут соглашение по строительству трубопровода для поставок нефтепродуктов

Посол России в Республике Конго Георгий Чепик сообщил, что флагманом в развитии экономических отношений сторон является "Лукойл", который работает в африканской стране с 2019 года

БРАЗЗАВИЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Республика Конго планируют до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

Он отметил, что в ближайшие планы по развитию отношений между Россией и Республикой Конго входит проект по созданию нефтепродуктопровода между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем. "Называется он по точкам, через которые он проходит - Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо", - сказал Чепик.

По его словам, на заседании шестой межправительственной торгово-экономической комиссии в сентябре 2022 года было принято решение о необходимости подписания межправсоглашения между правительством России и Республики Конго по проекту строительства трубопровода для поставок нефтепродуктов. "Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение", - отметил дипломат.

С российской стороны, как отметил Чепик, интерес к проекту проявила компания "ЗНГС-Прометей". "Скорее всего, именно она будет фигурировать в этом межправсоглашении", - добавил посол.

Глава российского диппредставительства также обратил внимание, что флагманом в развитии экономических отношений России и Республики Конго является "Лукойл", который работает в африканской стране с 2019 года. "Это очень важное, значимое для нас присутствие. Сравнивать можно разве что с "Русалом" в Гвинее и "Алросой" в Анголе. "Лукойл" - это сейчас самое значимое наше здесь экономическое присутствие", - подчеркнул Чепик.