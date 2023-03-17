17 марта, 07:58

Прямое авиасообщение между Махачкалой и Ульяновском откроют 1 мая

По предварительным оценкам, открытие направления будет способствовать увеличению взаимного турпотока между городами

МАХАЧКАЛА, 17 марта./ТАСС/. Прямые авиарейсы из Ульяновска в Махачкалу откроют 1 мая. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Директор туристического центра Республики Дагестан Руслан Ахмедов и руководитель Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин в ходе Международной выставки туризма подписали соглашение о сотрудничестве. 1 мая из Ульяновска откроют прямые авиарейсы в Махачкалу", - говорится в сообщении.

Стороны планируют организовать работу, направленную на популяризацию туристического потенциала Дагестана и Ульяновской области. Это будет способствовать увеличению взаимного турпотока.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. Оттуда выполняются рейсы по России, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ. 

Теги:
РоссияУльяновская областьДагестан
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