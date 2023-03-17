Минпромторг сообщил, что ведется работа по импортозамещению свечей для двигателей Superjet

В пресс-службе Ростеха заявили, что критических проблем с эксплуатацией парка SSJ нет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В России ведется работа по импортозамещению необходимых изделий, в том числе свечей зажигания для двигателей самолетов Superjet 100, рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, в том числе включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве", - прокомментировали в министерстве.

Там подчеркнули, что предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов.

В пресс-службе Ростеха заявили, что критических проблем с эксплуатацией парка SSJ нет. "На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка Superjet нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета - до 370 часов в месяц", - рассказали в госкорпорации.

Импортозамещение по некоторым позициям компонентов уже завершена, добавили там. "Результаты по свечам ожидаются уже в этом году. Делается все, чтобы россияне могли летать и Superjet - а сегодня это основная "рабочая лошадка" региональных авиалиний - оставались в строю, несмотря на санкции", - отметили в Ростехе.

Ранее РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях сообщил, что операторы региональных самолетов Superjet 100 столкнулись с нехваткой свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. В письме первого заместителя гендиректора "ИрАэро" Владимира Панфилова, которое он отправил в Минпромторг в феврале, отмечается, что дефицит может привести к остановке части парка Superjet в ближайшее время, пишет РБК со ссылкой на копию письма. Гендиректор компании "ИрАэро" Юрий Лапин также подтвердил изданию, что другие авиакомпании тоже сообщали в Минпромторг о ситуации с нехваткой свечей.