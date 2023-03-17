Решетников: Россия продолжает реализацию соглашений с Ираном в условиях внешнего давления

Глава Минэкономразвития также напомнил, что в 2023 году планируется подписать меморандум в сфере туризма

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Иран продолжают реализацию важных соглашений, несмотря на оказываемое внешнее давление. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития РФ Максим Решетников на 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.

"В условиях внешнего давления мы продолжаем реализацию важных для наших стран проектов и запускаем новые. Строится вторая очередь атомной электростанции (АЭС "Бушер" - прим. ТАСС), ведется разработка нефтяных месторождений, модернизация железнодорожного сообщения, - напомнил министр. - На повестке - организация строительства участка железной дороги Решт-Астара. Буквально вчера на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей о важности этого проекта говорил президент. Это необходимый шаг для усиления роли транспортного коридора Север-Юг".

Решетников подчеркнул, что Иран - важный для России партнер. На основе взаимного уважения и доверия уже многие годы между странами развивается диалог на уровне глав государств, правительств, парламентов, указал министр. По его словам, за это время удалось добиться хороших результатов в укреплении торгово-экономического сотрудничества.

"В прошлом году вышли на рекордный показатель по товарообороту. За последние три года он вырос в 2,5 раза благодаря работе межправительственной комиссии, развитию партнерских контактов между бизнесом. Большой импульс этому сотрудничеству придала реализации временного соглашения о зоне свободной торговле между Евразийским союзом и Ираном. Рассчитываем в ближайшее время подписать полноформатное соглашение. Закрепить на постоянной основе пониженные пошлины для ввоза важной для наших стран продовольственной продукции", - отметил глава МЭР.

Решетников также напомнил, что в этом году планируется подписать меморандум в сфере туризма. "Уже сейчас видим: интерес туристов к поездкам по нашим странам взаимно увеличивается. Практически вернулись к допандемийным показателям по турпотоку. По итогам прошлого года Иран посетили более 22 тыс. россиян, а Россию - более 20 тыс. иранцев", - отметил он, добавив, что с учетом растущего спроса с 28 марта запускается новый прямой авиарейс.

"Улететь в Тегеран можно будет не только из Москвы, но и из Казани. И наоборот. Рассчитываем, что это создаст дополнительный импульс для прироста турпотока", - заключил он.

В новость была внесена правка (11:13 мск) — передается с уточнением названия выставки, верно - MITT.