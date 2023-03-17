ДНР получит около 1 млрд руб. на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке

Денежные средства выделил резервный фонд президента России Владимира Путина, сообщил врио главы региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей выделено ДНР на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке. Об этом сообщил в пятницу врио главы региона Денис Пушилин.

"На реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из резервного фонда президента России Владимира Владимировича Путина выделено около 1 млрд рублей. Средства будут направлены на проведение комплексных строительно-монтажных работ, модернизацию оборудования. Здесь появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Кроме того, в центре создадут отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, рассчитанное на 60 мест. Планируется, что центр будет принимать пациентов не только из ДНР, но и из соседних регионов.

Ранее о необходимости модернизации протезно-ортопедического центра в ДНР заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в аппарат омбудсмена поступает много обращений от жителей, которым необходимо протезирование и реабилитация.