17 марта, 08:42,
обновлено 17 марта, 09:02

Минск начал поставки критически важной электронной компонентной базы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Россия сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, при этом белорусские предприятия уже начали первые поставки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения в пятницу научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар", где проходит обсуждение перспектив развития микроэлектроники.

"Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по ее освоению, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять".

По его словам, подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. "Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок", - сказал белорусский президент. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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