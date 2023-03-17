"Аэрофлот" и "Библио-Глобус" подписали трехлетнее соглашение о совместных перевозках

Полетная программа туроператора на рейсах "Аэрофлота" будет включать 60 направлений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" подписала трехлетнее соглашение с туроператором "Библио-Глобус" о реализации долгосрочной программы перевозок, говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Библио-Глобус" получил право заключить сделку с ведущей отечественной авиакомпанией по результатам проведения конкурентной процедуры. <…> Согласно достигнутым договоренностям "Аэрофлот", предоставит туроператору блоки мест на своих рейсах для перевозки пассажиров и багажа в составе туристического продукта", - отмечается в сообщении. Полетная программа туроператора на рейсах "Аэрофлота" будет включать 60 направлений, в том числе международные и внутренние маршруты.

Куда планируется летать

Как отметил представитель авиакомпании, из Москвы туроператор на рейсах "Аэрофлота" планирует открыть полеты в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай, Хургаду, Шарм-эш-Шейх. Также планируется открыть международные полеты из Сочи, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Владивостока. Внутри России планируется открыть почти 30 маршрутов, в основном это полеты из регионов в Сочи, Минводы и Санкт-Петербург.

"Пока сотрудничество будет затрагивать 60 направлений: 33 международных и 27 внутрироссийских или 60% на 40%. Эти направления предложил рынку сам "Аэрофлот". При этом программа может меняться - это предусмотрено контрактом. В проработке есть и новые направления, даже в 2023 году, но их согласование в текущих условиях дается непросто с точки зрения договоренностей с авиавластями государств, куда бы мы хотели летать, обслуживающими, топливозаправочными и кейтеринговыми компаниями", - добавил представитель авиакомпании.

По его словам, за три года перевозчик планирует перевезти примерно 9 млн туристов. Если брать прогнозируемый пассажиропоток "Аэрофлота" на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15%, добавил он.

"Мы пришли к этому сотрудничеству, потому что сильно изменился рынок авиаперевозок. "Аэрофлот" лишился большей части своего высокодоходного глобального международного рынка. <…> Еще одна важная причина сотрудничества - развитие внутреннего туризма за счёт загрузки внутренних линий "Аэрофлота", используя внутренний туристический потенциал, - отметил представитель перевозчика. - Сотрудничество с "Библио-Глобусом" позволит сгладить нам неравномерный спрос на перевозки в течение года, усилить присутствие "Аэрофлота" на тех рынках, которые не являются привлекательными для наших пассажиров вне турпакета. Также партнерство с туроператором позитивно скажется на проценте занятости наших кресел. Для "Библио-Глобус" сотрудничество с "Аэрофлотом" - это стабильность с точки зрения взаимоотношения туроператора с отельерами".

Продолжения сотрудничества с "Россией"

В компании также отметили, что контракт "Библио-Глобуса" с "Россией" также остается в силе, но масштаб сотрудничества сократится, в том числе потому, что у "России" сейчас меньше возможностей для полетов по международным линиям.