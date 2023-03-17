Лукашенко потребовал от производителей микроэлектроники активнее осваивать рынок РФ

По словам президента Белоруссии, республика обладает всеми необходимыми компетенциями для удовлетворения российского рынка в этой сфере после ухода западных компаний

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Белоруссия обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка в сфере микроэлектроники, поэтому надо активнее осваивать этот рынок после ухода оттуда западных предприятий. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар", где обсуждал перспективы развития микроэлектроники.

"Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать", цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, есть Росатом, Роскосмос и Росэлектроника. "Объемы партнерских соглашений должны только расти", - поставил задачу Лукашенко.

Президент отметил, что в Белоруссии создаются уникальные продукты, в частности, беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое другое.

Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар" образован в 2014 году. В его состав входят организации, в числе которых ОАО "Завод Электронмаш" и компания "Оптоэлектронные системы". Среди основных направлений деятельности "Планара" - создание и выпуск специального технологического оборудования для производства изделий микроэлектроники. Ранее Лукашенко отмечал целесообразным тесное сотрудничество с РФ в сфере микроэлектроники в условиях санкций.