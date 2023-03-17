Годовая инфляция в России замедлилась до 11% в феврале

В январе она составляла 11,8%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Годовой темп прироста потребительских цен в России замедлился до 11% в феврале после 11,8% в январе, следует из сообщения ЦБ.

"В феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11% (после 11,8% в январе). Это отчасти произошло за счет волатильных компонентов. Произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен. В части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными", - указывает регулятор.

По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. "В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отмечается в сообщении.