Кабмин одобрил законопроект о росте ответственности за нарушения безопасности в углешахтах

Документ предполагает ввод административной ответственности для собственников организаций, эксплуатирующих шахты, и применение оборотных штрафов к таким собственникам при гибели людей в результате аварии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на угольных шахтах, говорится в сообщении Ростехнадзора. Документ предполагает ввод административной ответственности для собственников организаций, эксплуатирующих шахты, и применение оборотных штрафов к таким собственникам при гибели людей в результате аварии.

"Законопроект разработан Ростехнадзором во исполнение поручений президента Российской Федерации по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 г. Законопроектом вводится административная ответственность контролирующих лиц - собственников организаций, эксплуатирующих угольные шахты, в случаях, когда допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности привели к аварии. При этом предусматривается, что если в результате аварии на угольной шахте погибли два и более человек, то к таким собственникам будут применены оборотные штрафы, исчисляемые из суммы выручки от эксплуатации шахты", - сказано в сообщении.

Также будут повышены штрафы за совершение наиболее опасных нарушений требований промышленной безопасности на угольных шахтах: нарушений требований к проведению дегазации, проветриванию и креплению горных выработок, противоаварийной защите, осуществлению аэрогазового контроля, предотвращению внезапных выбросов угля, породы и газа.

"Предлагаемые законопроектом изменения усиливают меры ответственности соразмерно современным экономическим показателям угольной отрасли и создают условия для эффективного пресечения выявляемых нарушений требований промышленной безопасности на угольных шахтах", - отмечают в Ростехнадзоре.