В Новосибирской области появится региональное проектное бюро для крупных строек

Организацию создадут на базе уже существующего ГКУ "Арена"

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о создании бюро проектирования для сопровождения строительства крупных объектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в пятницу.

"Я уже дал команду создать свое проектное подразделение в подведомственном областном учреждении. Мы будем привлекать своих проектировщиков для того, чтобы выполнять часть работы, чтобы обладать полными компетенциями для приемки результатов работы других проектировщиков", - цитирует пресс-служба главу региона.

Травников обратил внимание на проблемы при строительстве двух крупных объектов - станции метро "Спортивная" и новой ледовой арены в Новосибирске. По словам губернатора, отставание при возведении объектов связано, прежде всего, с проблемами проектирования. Он пояснил, что проектный офис будет создан на базе уже существующего ГКУ "Арена", которое было организовано под строительство ледовой арены.

Также глава региона обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры. "Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, чтобы нас ждало бы при проектировании подземных участков. Поэтому вместе с Новосибирском нужно пересоздавать муниципальное предприятие, которое занималось проектированием транспортных объектов, в том числе объектов метрополитена, дорожной инфраструктуры. То ли мы будем делать это на базе осколков "Метро МиРа" или создавать с нуля. Такая задача в 2023 году перед нами вместе с городом стоит", - приводит его слова пресс-служба.

Возведение ледового дворца спорта и станции метро "Спортивная" на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Изначально местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта. ЛДС получил акт ввода в эксплуатацию в конце года, однако игры на нем так и не начались, открытие станции метро перенесено на весну 2023 года. Отставания в строительстве объектов не раз становились предметом критики со стороны федеральных органов власти, депутатов и надзорных ведомств.