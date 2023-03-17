Первый этап создания цифровой системы племенных ресурсов завершат в 2023 году

Второй этап запланирован на 2024-2026 годы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минсельхоз в 2023 году завершит первый этап создания информационно-аналитической системы племенных ресурсов животноводства. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как напомнили в Минсельхозе, 17 марта 2023 года правительство РФ поддержало проект изменений в Федеральный закон "О племенном животноводстве", предусматривающих создание федеральной государственной системы племенных ресурсов в животноводстве (ФГИАС ПР).

"Система будет создана Минсельхозом России в два этапа. Первый завершится уже в текущем году. В частности, планируется разработать модель системы и произвести регистрацию племенных животных трех видов из четырех регионов страны. Второй этап запланирован на 2024-2026 годы. Он включает в себя регистрацию 13 видов племенных животных из 85 субъектов", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе пояснили, что документ направлен на использование современных методов селекции, оптимизацию процессов, связанных с услугами в области племенного животноводства, а также повышение эффективности господдержки развития собственной конкурентоспособной базы генетических ресурсов. В частности, запуск системы позволит обеспечить регистрацию племенных животных и стад, вести учет племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции, а также осуществлять анализ и обработку представленных сведений. Объектами регистрации в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, звероводстве, верблюдоводстве и яководстве будут являться племенные животные, а в других подотраслях - племенные стада.

Кроме того, с 1 марта 2026 года племенные свидетельства на животных и разрешения на импорт племенной продукции будут предоставляться в виде выписки из ФГИАС ПР на безвозмездной основе.

Законопроект планируется внести в Госдуму до конца марта текущего года, добавили в Минсельхозе.