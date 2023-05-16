СМИ: кабмин Германии купил у оператора "Северного потока - 2" 3 тыс. оставшихся труб

По данным издания Business Insider, сделка обошлась в €70 млн

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Германии приобрело у компании - оператора Nord Stream 2 AG трубы, которые остались после завершения строительства "Северного потока - 2". Об этом сообщило во вторник онлайн-издание Business Insider со ссылкой на несколько неназванных источников.

Всего было приобретено около 3 тыс. труб, сделка обошлась в €70 млн, говорится в материале. Трубы предполагается использовать для соединения строящегося терминала по приему сжиженного газа с распределительной сетью на суше.

"Северный поток - 2" был достроен, но так и не запущен. Процесс сертификации был остановлен в феврале 2022 года.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.