"Известия": маткапитал могут разрешить применять в исламском банкинге

В Законопроект внесут поправку, которая предполагает возможность приобретения недвижимости в рассрочку по партнерскому финансированию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Материнский капитал могут разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на Центробанк (ЦБ) РФ.

Это будет предусмотрено поправками к законопроекту о партнерском финансировании. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане продлится два года начиная с 1 июля 2023 года.

Замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов отметил газете, что важной поправкой ко второму чтению документа станет возможность использовать маткапитал для покупки жилья в рассрочку по партнерскому финансированию. Для этого необходимоб удет обратиться именно в банк, пишут "Известия".

Перечень разрешенных сделок в рамках партнерского финансирования будет четко обозначен. Согласно принципам шариата, в них не должен использоваться процент, но допустимо вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки, добавила газета.

Кроме того, в пресс-службе Минтруда газете отметили, что поправки в законодательство касательно использования материнского капитала при покупке недвижимости по партнерскому финансированию не потребуются.

Законопроект об исламском банкинге внесли в Госдуму в сентябре 2022 года, в первом чтении он был принят в декабре.