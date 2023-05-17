В Братске планируют сделать весь муниципальный транспорт экологичным к 2026 году

Доля автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов в городе составляет 64,6%

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Власти города Братска Иркутской области рассчитывают за ближайшие три года заменить весь муниципальный парк общественного транспорта экологичными машинами. Сейчас доля экологичного общественного транспорта - автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов - в городе составляет 64,6%, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.

"Доля экологичного муниципального общественного транспорта, работающего на регулярных городских маршрутах, составляет 64,6%. Весь автобусный парк планируется заменить на автобусы, работающие на газомоторном топливе, к 2026 году", - сообщил Луковников.

В 2023 году администрация Братска намерена закупить 20 троллейбусов, порядка 40 автобусов и 3 единицы коммунальной техники, работающих на газе. В 2024 году власти города планируют приобрести еще 12 автобусов на газомоторном топливе, 10 троллейбусов.

Братск - один из 12 российских городов, которые первыми вошли в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в связи с наиболее неблагополучной экологической ситуацией. В 2022 году вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко утвердила актуализированный комплексный план мероприятий по снижению выбросов в Братске. На его выполнение в 2022-2024 годах предусмотрено 26,55 млрд рублей из разных источников, в том числе из бюджета России - 5,57 млрд рублей.

О газификации жилья

Еще одно мероприятие комплексного плана по снижению выбросов в городе - газификация жилья. В 2022 году в Братске досрочно завершили строительство более 14 км внутрипоселкового газопровода в Правобережном округе. На сегодняшний день в Братске у жильцов 1 417 домовладений есть возможность подключиться к газу, еще 1 055 домов уже газифицированы.

В Министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области ранее сообщали ТАСС, что в 2025 году в Братске планируется довести число газифицированных домовладений до 10,8 тыс. Для этого необходимо строительство магистрального газопровода в левобережную часть города, где находится основная масса потребителей. На строительство необходимо более 7 млрд рублей, сроки реализации проекта пока не определены.

По информации Луковникова, всего в 2023 году на улучшение качества воздуха в городе выделено 6,9 млрд рублей, из которых 3,7 млрд - внебюджетные источники, то есть инвестиции предприятий-загрязнителей, которые модернизируют свои производства, тем самым снижая выбросы. В 2022 году на выполнение комплексного плана было направлено почти 2,2 млрд рублей, включая 1,6 млрд рублей из средств предприятий.

По данным за 2022 год, объем выбросов в воздух в Братске сократился на 6,5% по сравнению с 2017 годом. К 2024 году выбросы в городе необходимо сократить почти на 20%. Такая задача поставлена федеральным проектом "Чистый воздух".

В Братске проживают около 230 тыс. человек. Основными загрязнителями воздуха в городе являются крупные промышленные предприятия, в том числе лесопромышленный комплекс и алюминиевый завод, а также транспорт и теплоисточники.