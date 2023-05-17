Бурятия получит дополнительные 100 млн рублей на ремонт и содержание дорог

Средства распределят всем муниципалитетам, отметил глава республики Алексей Цыденов

УЛАН-УДЭ, 17 мая. /ТАСС/. Дополнительные 100 млн рублей выделены районам Бурятии на ремонт и содержание местных дорог. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Выделяем дополнительно 100 млн рублей на ремонт и содержание местных дорог в этом году. Средства будут распределяться всем муниципалитетам, районные администрации сами будут решать с учетом мнения местных жителей, какие работы в рамках содержания необходимо провести на местных участках дорог", - написал Цыденов.

Всего на содержание дорог в Бурятии в 2023 году из республиканского бюджета выделено 777 млн рублей. На эти средства дорожники проведут в том числе ямочный ремонт на автодорогах Улан-Удэ - Романовка - Чита, Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск, Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо и других. Кроме того, планируются работы по нанесению горизонтальной и вертикальной разметки протяженностью более 1,3 тыс. км, а также работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автодороге Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Прибайкальском районе.

"В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений установят дополнительные дорожные знаки в селе Нарын Джидинского района возле детского сада, в городе Закаменск вблизи техникума, в селе Тарбагатай возле школы, а также на других участках региональных дорог", - добавили в пресс-службе Минтранса Бурятии.

В целом на реконструкцию, капремонт и ремонт дорог в республике в 2023 году из федерального и регионального бюджетов направят 14,2 млрд рублей.