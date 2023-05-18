Форум "Бизнес-диалог Куба - Россия" в Гаване собрал представителей около 160 компаний

В открытии форума принял участие уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Форум "Бизнес-диалог Куба - Россия" начал свою работу в среду днем в Гаване и собрал представителей около 160 предприятий из двух стран, передает корреспондент ТАСС.

В открытии форума приняли участие уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава совета "Россия - Куба" Борис Титов, вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис, сопредседатель совета "Россия - Куба" Рафаэль Эрнесто Лахе, председатель Торговой палаты Республики Куба Антонио Каррикарте. Перед открытием бизнес-площадки кубинский вице-премьер осмотрел экспозиции российских компаний и пообщался с предпринимателями.

По данным организаторов, на форум приехали представители 52 российских компаний, с кубинской стороны принимают участие 106 предприятий. Тематические секции форума затронут проблемы транспортной логистики, двусторонней кооперации в развитии сельского хозяйства, строительства и перерабатывающей промышленности, а также цифровой трансформации государственного управления в Республике Куба на основе российского опыта.

Деловой совет "Россия - Куба" объединяет с российской стороны более 100 промышленных и торговых компаний, образовательных и научных учреждений. Помимо этого, в его состав входят представители нескольких федеральных министерств и мэрии Москвы. Основной задачей совета называется активизация потенциала торгово-экономических отношений с Кубой, в том числе продвижение интересов отечественного бизнеса на рынках этой страны. Среди актуальных направлений двустороннего сотрудничества - проекты в сфере энергетики, транспорта, медицины, пищевой промышленности и туризма.