Производство автокомплектующих выросло почти на 6% в Москве

В столице работают более 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках занято свыше 8 тыс. человек

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выпуск комплектующих для автотранспортных средств в Москве в январе-марте 2023 года увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве работают более 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках занято свыше 8 тыс. человек. В I квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в городе производят электрическое и электронное оборудование, а также комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров или грузов. Так, в декабре 2022 года на юге Москвы был открыт завод по производству кузовных деталей для автомобилей, который может выпускать до 12 млн единиц продукции в год.

"Последующее развитие отрасли будет в большей степени зависеть от работы межотраслевого кластера электромобилестроения. Он станет центром создания новых платформ для электротранспорта и организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого транспорта. В составе объединения более 45 компаний - производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами - в том числе субсидиями, целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.