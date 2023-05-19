"Мегафон" дал пользователям безлимитный трафик на сервисы "Яндекса" в роуминге

Как отметили в пресс-службе оператора, за границей абонентам приходит СМС с информацией о доступных сервисах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотовый оператор "Мегафон" предоставил пользователям безлимит на сервисы "Яндекса" в роуминге, опция распространяется на все его тарифы. За границей абонентам приходит СМС-уведомление с информацией о доступных сервисах, сообщили в пресс-службе оператора.

"Теперь абоненты "Мегафона" за границей могут пользоваться сервисами "Яндекса" без ограничений - заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге", - сообщил оператор.

Его представители пояснили, что безлимит на сервис такси "Яндекс Go", картографический сервис "Яндекс карты" и программу для перевода "Яндекс переводчик" подключается автоматически при покупке определенных пакетов роуминга.