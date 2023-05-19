Туркмения призвала Центральную Азию и Китай расширять транспортное партнерство

По мнению президента республики Сердара Бердымухамедова, проект "Возрождение Великого Шелкового пути" призван дать мощный импульс экономическому развитию в Евразии

АШХАБАД, 19 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов призвал страны Центральной Азии и Китай расширять взаимодействие в транспортной сфере.

"Мы готовы расширять взаимодействие в транспортной сфере, главным фактором которого является наличие объективных взаимных интересов стран Центральной Азии и Китая", - заявил он, выступая на первом саммите Центральная Азия - Китай в Сиане. Его слова приводит в пятницу официальное издание "Туркменистан. Золотой век".

Бердымухамедов выразил уверенность, что выдвинутый Туркменией проект "Возрождение Великого Шелкового пути" призван дать мощный импульс экономическому развитию в Евразии, объединяя пространства от Тихого до Атлантического океана на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса. "В этом контексте считаем особо важным сосредоточить наши усилия на максимальной реализации потенциала, открывающегося перед нами в контексте оптимизации транспортных потоков в пространстве региона Центральной Азии и Китая", - отметил он.

Как ранее сообщалось, Туркмения выступает за создание мощной и современной инфраструктуры, объединяющей транспортные системы Азии, Европы, Ближнего Востока, а также максимальное использование потенциала портовой инфраструктуры Восточного Каспия, в частности порта Туркменбаши, для выхода на мировые рынки.

Президент Туркмении находится с рабочим визитом в КНР, он принимает участие в первом саммите Китай - Центральная Азия, который проходит 18-19 мая в Сиане. Форум, в котором также участвуют лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, проводит председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее он заявлял, что Пекин планирует обсудить "грандиозный план сотрудничества".

Президенты указанных стран 16-20 мая параллельно совершают государственные визиты в Китай.