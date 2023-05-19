Fesco планирует строительство логистического комплекса в Казани для грузов в Иран

Компания также рассматривает возможность приобретения нового терминала и формирования собственного профильного флота на Каспии

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco планирует начать строительство мультимодального логистического комплекса в Казани для консолидации грузов на пути в Иран, говорится в сообщении компании.

"Транспортная группа Fesco планирует начать строительство мультимодального логистического комплекса в Казани, который может стать одним из возможных логистических хабов для консолидации грузов на пути в Иран", - отмечается в сообщении.

Ранее группа сообщала, что рассматривает также возможность приобретения нового терминала и формирования собственного профильного флота на Каспии. Кроме того, Fesco обсуждала возможность с партнерами взять на себя работу на морском плече в акватории Индийского океана, работу с портом Бендер-Аббас.

"Одним из возможных логистических хабов для консолидации грузов, направляющихся в Иран, может стать Казань, где наша группа планирует строительство мультимодального логистического комплекса", - сказал председатель совета директоров группы Андрей Севериной, слова которого приводятся в сообщении.

Группа Fesco в 2022 году приобрела шесть строящихся судов, два из которых уже вышли на морские линии.