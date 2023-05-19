Чистая прибыль МТС по МСФО в I квартале выросла более чем в три раза

Она составила 12,7 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2023 года увеличилась более чем в три раза по отношению к аналогичному периоду годом ранее, составив 12,7 млрд рублей. Это следует из материалов МТС.

Консолидированная выручка группы за отчетный период выросла на 5,8% год к году, до 139,6 млрд рублей.

Показатель OIBDA МТС в I квартале увеличился на 2,4% и составил 57,7 млрд рублей.

Выручка от услуг связи выросла на 3,6%, до 104 млрд рублей. База абонентов МТС незначительно снизилась, до 79,8 млн.