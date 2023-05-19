Чувашия к лету сформирует комплексный план развития подшефного района Запорожской области

Кроме того, республика подбирает территорию для торгового дома в Бердянском районе, где будут представлены товары и местных производителей, и производителей из Чувашии

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Чувашия к 1 июня сформирует комплексный план развития Бердянского района Запорожской области, над которым ранее взяла шефство. В числе первоочередных задач стоит восстановление водоснабжения, а также организация торгового дома с необходимыми товарами, сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Наша задача - к 1 июня, до конца месяца, сформировать уже комплексный план развития <…>, долгосрочного развития муниципального округа. И, конечно же, все силы сейчас брошены на это. У нас практически готово понимание того, что надо сделать в первую очередь, <…> - это, конечно же, вода <...>, для того, чтобы проводить сельхозработы, обеспечить бытовые, хозяйственные нужды как населения, так и хозяйствующих субъектов", - сказал Николаев, отметив, что при необходимости готовы оказать помощь с водоснабжением и соседним муниципальным образованиям.

Кроме того, республика, по словам Николаева, подбирает территорию для торгового дома в Бердянском районе, где будут представлены товары и местных производителей, и производителей из Чувашии. "Чтобы там организовать торговлю необходимыми предметами, <…> строительными материалами, продукцией сельскохозяйственного назначения, продуктами питания, которые производятся прежде всего на территории Чувашской Республики, но которые лаконично дополняют ту продукцию, которая производится в Бердянске", - сказал Николаев.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет около 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.