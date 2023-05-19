Бывший лесопильный завод IKEA в Тихвине заработает с июня

Сроки начала массового производства мебели на предприятиях в Тихвине и городе Вятские Поляны Кировской области будут зависеть от портфеля заказов

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Бывший лесопильный завод IKEA в городе Тихвине Ленинградской области заработает с июня 2023 года. В дальнейшем сроки начала массового производства мебели на бывших заводах IKEA в Тихвине и городе Вятские Поляны Кировской области будут зависеть от портфеля заказов, который еще формируется, рассказал журналистам в пятницу в Сыктывкаре генеральный директор компании "Лузалес" Руслан Семенюк, новый владелец заводов IKEA.

"Лесопильный завод в Ленинградской области с июня начинает работать, все будет зависеть от наращивания объемов лесопиления на площадке в Тихвине. Там есть план, будем с июня реализовывать и далее смотреть. Одновременно с этим и в Кировской области - нужно сформировать портфель продаж, как только он будет сформирован, будет понимание, как эти мебельные заводы будут работать. Мебель будет поставляться по Российской Федерации", - сообщил Семенюк журналистам по итогам поездки на производство секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана и главы Коми Владимира Уйбы.

По словам Семенюка, ведутся переговоры с потенциальными клиентами, решаются другие вопросы, в том числе по использованию фурнитуры и других изделий в создании мебели. "Заводы по производству мебели могут быть запущены и завтра, вопрос только с формированием заказов на нее. В массовое производство заводы будут запущены тогда, когда мы будем полностью понимать рынок сбыта", - сказал Семенюк, отвечая на вопрос ТАСС. Побывавшим на производстве гостям он показал образцы "экологически чистой мебели из массива сосны" - кухню, спальню, прихожую, детскую мебель. Также были продемонстрированы МХМ-панели (массивные деревянные стеновые МХМ-панели по немецкой технологии Massiv-Holz-Mauer) и клееный брус, из которых в перспективе планируется строить многоквартирные жилые дома и социальные объекты. В ходе экскурсии прозвучало, что стоимость домокомплекта площадью 120 кв. м оценивается в 2,3 млн рублей.

"Сегодня мы презентовали проект, ожидается экспертиза и планируется строительство жилого многоквартирного деревянного дома, мы надеемся, что это будет строительство жилого микрорайона. До конца года мы планируем получить все [разрешительные] документы <…>. МХМ-панели полностью безопасны, толщина панели - 205 мм, это образец стены домокомплекта, который будет использован в строительстве домов: утеплитель на внешнем фасаде, во внутренней части обработано жаропрочным септиком и нанесены два слоя гипсокартона по пожарным требованиям", - показал образцы руководитель компании.

Также было представлено производство березового шпона. "Производство шпона сегодня отличное, теперь стоит задача идти дальше - из шпона делать фанеру. Есть сложности [в создании производства фанеры в нынешних условиях], но мы работаем над ними. Шпон пока никуда не продаем. Если мы будем строить деревянные многоквартирные дома, то в строительстве тоже используется фанера, поэтому для собственных нужд будем ее использовать. Рынок сбыта у нас сформировался", - заключил Семенюк.

О компании

"Лузалес" - одно из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Республики Коми, действует с 1999 года, на нем создан полный цикл работ от лесозаготовки до глубокой переработки и продажи готовой продукции, в том числе на экспорт. В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку "Лузалеса" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. Сообщалось, что они будут переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка", а новая мебель будет выпускаться под брендами на коми языке. В феврале сообщалось, что "Лузалес" располагает мощностями по производству до 15 тыс. куб. м клееного бруса, до 12 тыс. куб. м оцилиндрованного бревна и до 3 тыс. куб. м МХМ-панелей в год для деревянного домостроения.