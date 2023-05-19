В Москве более 1 200 человек примут участие в хакатоне по искусственному интеллекту

Главный призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первый окружной хакатон третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся 19 мая в Москве. На участие в конкурсе, главный призовой фонд которого составляет 3 млн рублей, зарегистрировалось более 1 200 человек, сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"Три дня IT-специалисты будут решать кейсы от крупных компаний и федеральных органов исполнительной власти на основе предоставленных ими датасетов. По итогам хакатона пятнадцать команд-победителей разделят между собой призовой фонд проекта в размере 3 000 000 рублей. Победители будут определены 21 мая на торжественной церемонии награждения в Москве в офисе VK - технологического партнера проекта", - говорится в сообщении.

Первый заместитель генерального директора платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов отметил, что победителей и призеров из лиги новичков также ждет туристическая поездка по России от программы "Больше, чем путешествие". "Это шанс бесплатно отправиться на Кавказ, Алтай, Байкал, Камчатку и другие невероятные места нашей страны. Всем победителям вручат мерч от проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". И, конечно, каждый кейсодержатель приготовил дополнительные приятные призы для тех, кто предложит лучшие решения его задач", - приводятся в сообщении слова Агафонова.

По словам заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, лучшие разработчики на соревнованиях получат возможность пройти стажировку и получить работу в сфере информационных технологий в компании своей мечты или органах власти. В пресс-релизе отмечается, что свои кейсы для участников подготовили в том числе Минприроды, Банк России, а также АНО "Корпоративная академия Росатома".

Участники Хакатона

Максим Колесников также отметил, что аудитория хакатонов из года в год только увеличивается, что подчеркивает важность и востребованность проекта. "Для участия в сегодняшнем хакатоне зарегистрировалось более тысячи человек, из которых около 700 из Центрального федерального округа", - добавил он. В пятерку регионов по наибольшему количеству участников вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская область, а также Самарская область.

Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров также отметил, что 160 участников хакатона младше 18 лет. "Это отличное подтверждение тому, что юный возраст - не помеха для нашей молодежи. Многие современные школьники дадут фору опытным специалистам. Мы всегда рады молодым талантам и готовы поддерживать всех участников, желающих развиваться в области искусственного интеллекта", - сказал он.