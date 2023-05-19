РФ и КНР планируют подписать документ о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью

Речь идет о российских товарах, предназначенных для экспорта в Китая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия и Китай планируют провести переговоры о подписании документа о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью для китайской медицины, экспортируемому из РФ в КНР. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о подписании протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин посетит Пекин и Шанхай 23-24 мая. В Пекине запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних соглашений.