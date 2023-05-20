Правительство расширило поддержку производителей продукции для людей с инвалидностью

Для получения господдержки организациям необходимо пройти конкурсный отбор

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство приняло решение расширить доступ производителей товаров для инвалидов к мерам государственной поддержки, сообщается на сайте правительства в субботу.

Постановлением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, внесены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции реабилитационной направленности.

"Сейчас претендовать на такие субсидии могут организации, которые уже входят в специальный перечень субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии. Новое постановление даст возможность получать господдержку предприятиям, которые в этот перечень пока не входят. Для этого им нужно предоставить в Минпромторг документы, необходимые для включения в перечень, и подтвердить наличие не менее 90% выручки от реализации реабилитационной продукции в текущем календарном году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения господдержки организациям необходимо пройти конкурсный отбор. Претендентов оценивает межведомственная комиссия, состоящая из представителей Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда и отраслевых экспертов.