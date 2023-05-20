На Ставрополье завершили сев яровых

Аграрии засели более 780 тыс. га

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Аграрии засеяли на Ставрополье более 780 тыс. га, завершив сев яровых. Об этом в субботу сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Аграрии справились с работой быстрее, чем в прошлом году. Засеяно больше 780 тысяч гектаров, и треть этой площади отведена под зерновые культуры", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, в текущем году на поддержку аграриев направят свыше 5 млрд рублей.

"По всем вопросам с аграриями остаемся на связи, краевой Минсельхоз постоянно следит, чтобы они были обеспечены всем необходимым, средства господдержки для этого предусмотрены - более 5 млрд рублей. Пусть и погода не подведет. Желаю труженикам АПК успешного проведения сельхозсезона", - добавил глава края.