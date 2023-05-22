22 мая, 07:22

Дерипаска считает, что США грозит дефолт или серьезная девальвация доллара

По мнению бизнесмена, кроме "китайских юаней и гонконгских долларов" альтернативы для инвестиций у "российских госкапиталистов" нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Олег Дерипаска считает, что США ожидает дефолт или серьезная девальвация доллара. Такое мнение бизнесмен высказал в своем Telegram-канале.

"Если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня $32 трлн с текущим дефицитом федерального бюджета США в $1,5 трлн), то серьезная девальвация доллара", - отметил он.

При этом Дерипаска среди возможных вариантов отметил переход на криптодоллар и последующую за этим непонятную ситуацию с инфляцией.

Кроме того, по мнению предпринимателя, пока кроме "китайских юаней и гонконгских долларов" альтернативы для инвестиций у "российских госкапиталистов" нет. 

Теги:
СШАРоссияДерипаска, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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