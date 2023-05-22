Минздрав обратил внимание на факты коррупции вокруг фармацевтических гигантов

По словам замглавы ведомства Сергея Глаголева, они связаны со стремлением превратить рынок лекарственных средств "в элитарный клуб", доступный немногим

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Фармацевтические гиганты замешаны в фактах масштабной коррупции, которые связаны со стремлением ограничить рынок лекарственных средств. Об этом заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в понедельник.

"Не можем не обратить внимание и на вскрывающиеся факты масштабной коррупции вокруг фармацевтических гигантов, связанных в том числе со стремлением ограничить рынок лекарственных средств, превратив его в элитарный клуб, лишив население стран возможности доступа к новейшим лекарственным препаратам по приемлемым ценам", - сказал замминистра.

Глаголев отметил, что необходимо обеспечить равный для всех стран доступ к медицинским технологиям и исследованиям. "Российская Федерация и Республика Беларусь готовы оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами по принципам солидарности, равноправия и уважения международного права", - подчеркнул замминистра.

"Теперь, когда мы преодолели острую фазу кризиса, сохраняет актуальность проблематика глобального постковидного социально-экономического восстановления - в первую очередь развивающихся государств, а не "золотого миллиарда". Это потребует от стран еще больше сплоченности, отказа от секторальных интересов отдельных групп государств, стремящихся закрепить глобальное неравенство", - заключил Глаголев.