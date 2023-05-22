Эксперт: России надо за 3-4 года освоить полный цикл выпуска оборудования для СПГ-заводов

Аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов отметил, что в последнее время ситуация с технологиями улучшилась

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сжиженный природный газ (СПГ) будет являться важнейшим драйвером трансформации российской газовой экспортной стратегии на новом этапе. Но для использования возможностей роста мирового рынка СПГ РФ необходимо за три-четыре года освоить полный цикл производства оборудования для строительства заводов, считает аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.

"Запрыгнуть в уходящий вагон СПГ-рынка в 2025-2030 годах будет крайне сложно без создания сверхпривлекательных стимулов для иностранных инвесторов и покупателей. После 2030 года рыночная конъюнктура вновь начинает благоволить новым проектам СПГ, но для этого необходимо, чтобы на горизонте трех - максимум четырех лет российская промышленность была бы готова предложить полный цикл производства необходимого оборудования для новых российских заводов", - цитирует Капитонова "ИнфоТЭК".

Основные направления для импортозамещения

Как отметил Капитонов, ранее все крупнотоннажные СПГ-проекты в России реализовывались международными консорциумами на базе западных технологий и, в основном иностранного оборудования. В последнее время ситуация с технологиями улучшилась. "Новатэк" на четвертой линии "Ямал СПГ" обкатал применение российской среднетоннажной технологии "Арктический каскад", а в апреле 2023 года запатентовал усовершенствованную технологию "Арктический каскад", которая позволит строить производственные линии мощностью до 3 млн тонн в год. Собственные патенты на среднетоннажные технологии сжижения есть и у "Газпрома".

"Вместе с тем завод СПГ с помощью лишь одного технологического патента построить невозможно. Необходим целый список высокотехнологичного и капиталоемкого оборудования, спецификации которого могут варьироваться в зависимости от используемой технологии. И здесь по целому ряду номенклатуры в России существуют серьезные пробелы. В частности, имеется крайне высокая (вплоть до 100%-й) степень импортной зависимости в сферах теплообменного, компрессорного, емкостного оборудования, детандер-генераторов, газовых турбин, программного обеспечения и т. д.", - пишет Капитонов.

При этом эксперт полагает, что это не означает, что проблемы являются нерешаемыми. "Заводы, входящие в группы компаний "Росатома", ГМС, РЭП Холдинга, "Силовых машин", а также независимые предприятия способны либо предложить уже имеющиеся разработки, либо доработать их под нужды заказчика, либо освоить выпуск нового для себя оборудования", - добавил он. Однако, по его словам, имеется проблема в том, что образцы выпускаются в штучном количестве, но ситуация вполне может измениться, так как при наличии пилотных образцов задача масштабирования не является нерешаемой.

"Если российская отрасль СПГ оперативно найдет ответы на назревшие вопросы, то Россия с ее крупнейшими в мире запасами газа имеет все шансы остаться в клубе ведущих игроков СПГ на долгосрочную перспективу", - добавил Капитонов.