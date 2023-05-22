Трутнев предложил КНР проработать вместе с РФ вопрос создания спецрежима для товарооборота

Вице-премьер также пригласил китайские компании рассмотреть возможность запуска проектов с помощью возобновляемых источников энергии в Камчатском крае

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел ряд встреч с руководством китайских компаний для обсуждения развития сотрудничества между РФ и КНР. Как сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда, он также предложил китайским партнерам совместно с коллегами из РФ проработать вопрос создания специального режима для роста товарооборота между странами.

"Юрий Трутнев предложил китайским партнерам совместно с Минвостокразвития России и КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики ) проработать вопрос о совершенствовании законодательства для создания специального режима, содействующего росту товарооборота между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что переговоры прошли с руководством транспортных, строительных, логистических, работающих в сфере энергетики и высоких технологий компаний. Среди проектов были рассмотрены инициативы китайской стороны по созданию российско-китайских логистических центров, поднимались вопросы оптимизации логистических поставок и минимизации сроков прохождения таможенных процедур для перевозки продукции и оборудования. Кроме того, обсуждалась возможность строительства международных мостов между Россией и Китаем.

"Сейчас наши страны объединяют два международных моста, это железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян и автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ. Рассматриваются и другие предложения дальневосточных регионов, но мостовой переход - это дорога в два направления. Бессмысленно строить то, что нужно только одной стороне, если Северо-Востоку Китая такие проекты интересны, то мы готовы проработать с китайскими коллегами этот вопрос совместно", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Вместе с тем, вице-премьер пригласил китайские компании рассмотреть возможность запуска проектов с помощью возобновляемых источников энергии в Камчатском крае. Также поднимались вопросы реализации проектов на российском Дальнем Востоке в рамках нового преференциального режима - международной территории опережающего развития.

По итогам обсуждений вице-премьер поручил Минвостокразвития и КРДВ помочь китайским инвесторам в скорейшем запуске и реализации проектов на территории Дальнего Востока.