Потребительский сектор Хайнаня в январе - апреле вырос на 13,6%, до $11,79 млрд

Розничные продажи прохладительных напитков на острове за четыре месяца выросли на 57,5%, одежды - на 39,4%, алкоголя - на 21,3%, лекарственных препаратов - на 13,3%

ХАЙКОУ /Китай/, 22 мая. /ТАСС/. Объем потребления на Хайнане в январе - апреле составил 82,76 млрд юаней ($11,79 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 13,6%. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

"Процесс увеличения объема розничных продаж ускорился. В связи с ослаблением антиковидных ограничений экономика и жизнь в целом нормализовались, повысились темпы роста потребления, - прокомментировала руководитель торгово-экономической службы статведомства Линь Цзинъюнь. - В январе - апреле объем реализации потребительских товаров на Хайнане составил 82,76 млрд юаней, увеличившись на 13,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом".

Как уточнила чиновник, динамика повышения соответствующего показателя оказалась на 6,9 процентного пункта (п. п.) выше, чем в январе - марте. Только за минувший месяц темпы роста потребления на Хайнане составили 38,9% - это на 21 п. п. выше, чем в марте.

Согласно опубликованной статистике, розничные продажи прохладительных напитков на острове за четыре месяца выросли на 57,5%, одежды - на 39,4%, алкоголя - на 21,3%, лекарственных препаратов - на 13,3%. Показатель сектора беспошлинной торговли тоже повысился: объем реализации люксовых наручных часов в магазинах дьюти-фри увеличился на 57,1%, бытовых товаров - на 39,6%, парфюмерии и косметики - на 12,4%.

"На следующем этапе, по мере стабилизации экономического роста и эффективной реализации мер по стимулированию потребления <...> рынок, как ожидается, сохранит положительную тенденцию к восстановлению", - подытожила Линь Цзинъюнь.