В ФРГ заявили о продолжении следствия по подрывам "Северных потоков"

Виновные пока не установлены

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ продолжает следствие по диверсиям на "Северных потоках", однозначных и достоверных данных о виновниках еще нет. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Генпрокуратуры в германском Карлсруэ в ответ на просьбу прокомментировать последние утечки в СМИ на этот счет.

"Личности виновных и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования. В настоящее время нельзя выступить с однозначными заявлениями о том, было ли это осуществлено при контроле какого-либо государства. В рамках расследования отрабатываются все улики для установления фактов. В настоящее время предоставить дополнительные данные невозможно", - отмечается в сообщении.

Публикация Süddeutsche Zeitung

Согласно опубликованному 21 мая расследованию газеты Süddeutsche Zeitung и других европейских СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ несколько месяцев назад вышли на след предполагаемого туристического агентства Feeria Lwowa, расположенного в Польше. По данным газеты, именно оно арендовало судно "Андромеда", на котором передвигались подозреваемые в подрыве "Северных потоков".

Многое говорит о том, что Feeria Lwowa - это всего лишь подставная компания, указывает издание. Фирма, как уточняет газета, основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами. До 2020 года не осуществляла деятельности, однако во время пандемии на ее счету внезапно появилось €2,8 млн. На сегодняшний день компания официально принадлежит 32-летней женщине из Керчи. Ее украинский паспорт, как подчеркивает Süddeutsche Zeitung, фигурирует в документах польской компании.

С сентября 2021 года 55-летняя украинка также является директором и акционером подставной фирмы. Женщина, как замечает газета, фигурирует в качестве директора нескольких компаний в Польше и на Украине. Газета не исключает, что €2,8 млн могут быть связаны с фрахтованием "Андромеды".

Согласно второй версии по делу о взрывах на "Северных потоках", которую сейчас проверяют германские следователи, след также ведет к гражданам Украины. В частности, некоторые члены предполагаемой группы диверсантов, которые могут иметь отношение к подрыву "Северных потоков", использовали при аренде яхты "Андромеда" поддельные болгарские и румынские паспорта. Утверждается, что одним из них был румынский документ, выданный на имя Стефана Марку. На самом деле, как пишет Süddeutsche Zeitung, им мог быть 26-летний украинец, который, по всей видимости, является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Süddeutsche Zeitung вместе с партнерами смогла идентифицировать еще одного украинца, который, вероятно, имеет отношение к диверсии. Этот человек из-под Одессы также известен в следственных кругах. Предполагается, что он не принимал активного участия в подрывах, а скорее играл вспомогательную роль, резюмирует издание.