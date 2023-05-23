Киргизская авиакомпания начала регулярные полеты из Оша в Красноярск

Полеты по маршруту будут осуществляться по понедельникам

БИШКЕК, 23 мая. /ТАСС/. Киргизская авиакомпания Aero Nomad Airlines начала осуществлять регулярные полеты из областного центра республики города Ош в Красноярск. Об этом сообщило во вторник ОАО "Международный аэропорт Манас" (МАМ), в состав которого входят все крупные аэропорты Киргизии.

"Отечественная авиакомпания Aero Nomad Airlines начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Ош - Красноярск - Ош, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Кыргызстана в Россию", - говорится в сообщении.

Перелеты по этому маршруту будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам. "Первым рейсом в Красноярск улетели 177 пассажиров, прилетели в Ош 168 человек. По указанному маршруту четыре раза в неделю выполняются регулярные рейсы других авиакомпаний", - уточнили в МАМ.

Aero Nomad Airlines совершает регулярные и чартерные полеты из Бишкека и Оша в Москву, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Сургут, Нью-Дели, Лахор, Исламабад и Анталью. Из киргизских международных аэропортов можно вылететь прямыми рейсами почти в два десятка городов России.